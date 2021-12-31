Відома українська співачка Надя Дорофєєва поділилася яскравими кадрами з відпочинку в кафе, де зустрілася з Мішель Андраде.

Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська співачка Надя Дорофєєва, яку продюсує Потап після розпаду групи" Время и Стекло", поділилася у своїх Instagram-сторіс яскравими святковими кадрами.

Спочатку Надя продемонструвала свій стильний зимовий лук, сидячи за столиком в кафе. Перед камерою вона з'явилася в просторій бежевій кофті і такий же по відтінку шапці на голові. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і сумний вигляд.

Потім в об'єктив Дорофєєвої потрапив хлопець, який сидів поруч з нею за столиком і базікав по телефону. А далі в сторіс видно, що до Наді прийшли її подруги – Тетяна Могила і Мішель Андраде, який привели з собою Діда Мороза. Після теплих дружніх обіймів дівчаток, казковий Новорічний персонаж вручив співачці пакет з подарунками.

"Роблять мені настрій", - підписала сторіс з Мішель і Дідом Морозом Надя Дорофєєва.

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