Певец Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, а также Маша Ефросинина, Екатерина Кухар и другие звезды показали, как утеплились к зиме.
Как пишет Politeka.net, появились зимние образы украинских звезд. На одном из аккаунтов в Инстаграм были опубликованы соответствующие фотографии.
На первом фото была Маша Ефросинина в необычном леопардовом наряде. На еще одном кадре уже была Дорофеева в джинсах и куртке. А вот украинская топ-модель Наталья Гоций выбрала для себя длинную розовую куртку. Катя Кухар выбрала темную куртку для отдыха в Вашингтоне, США. Также на фото были образы жена Александра Зинченка Влады Седан и победительницы "Танців з зірками" Санты Димопулос.
Но больше всех удивил Владимир Дантес. Он былы в одних шортиках и с шарфом, сидяя на снегу у себя во дворе. В руках Дантес держал бокал с алкогольным напитком, а рядом стояли фрукты. Фото получилось довольно забавным.
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"Пора утеплиться: идеи для зимних луков от Маши Ефросининой, DOROFEEVA, Наталии Гоций и других
А также экспериментальный образ Владимира Дантеса", - написано было под фото.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Голосую за Дантеса", "Дорофеева"
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