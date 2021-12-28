Певец Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, а также Маша Ефросинина, Екатерина Кухар и другие звезды показали, как утеплились к зиме.

Певец Владимир Дантес, муж Нади Дорофеевой, а также Маша Ефросинина, Екатерина Кухар и другие звезды показали, как утеплились к зиме.

Как пишет Politeka.net, появились зимние образы украинских звезд. На одном из аккаунтов в Инстаграм были опубликованы соответствующие фотографии.

На первом фото была Маша Ефросинина в необычном леопардовом наряде. На еще одном кадре уже была Дорофеева в джинсах и куртке. А вот украинская топ-модель Наталья Гоций выбрала для себя длинную розовую куртку. Катя Кухар выбрала темную куртку для отдыха в Вашингтоне, США. Также на фото были образы жена Александра Зинченка Влады Седан и победительницы "Танців з зірками" Санты Димопулос.

Но больше всех удивил Владимир Дантес. Он былы в одних шортиках и с шарфом, сидяя на снегу у себя во дворе. В руках Дантес держал бокал с алкогольным напитком, а рядом стояли фрукты. Фото получилось довольно забавным.

"Пора утеплиться: идеи для зимних луков от Маши Ефросининой, DOROFEEVA, Наталии Гоций и других

А также экспериментальный образ Владимира Дантеса", - написано было под фото.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Голосую за Дантеса", "Дорофеева"

Напомним, муж Дорофеевой Дантес с огромным тазом оливье и бокалом взбудоражил украинцев

Также Politeka писала, что муж Дорофеевой Дантес рассказал о больших переменах в жизни и поблагодарил жену

А еще Politeka сообщала, что муж Нади Дорофеевой Дантес подколол своих фанатов после концерта, заговорив о ностальгии



