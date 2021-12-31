Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица Надя Дорофеева, которую продюсирует Потап после распада группы "Время и Стекло", поделилась в своих Instagram-сторис яркими праздничными кадрами.
Сначала Надя продемонстрировала свой стильный зимний лук, сидя за столиком в кафе. Перед камерой она появилась в просторной бежевой кофте и такой же по оттенку шапке на голове. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и грустный вид.
Затем в объектив Дорофеевой попал парень, который сидел рядом с ней за столиком и болтал по телефону. А дальше в сторис видно, что к Наде пришли ее подруги – Татьяна Могила и Мишель Андраде, который привели с собой Деда Мороза. После теплых дружественных объятий девочек, сказочный новогодний персонаж вручил певице пакет с подарками.
"Делают мне настроение", - подписала сторис с Мишель и Дедом Морозом Надя Дорофеева.
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Как сообщала Politeka, Дорофеева в корсете с сеточкой показала много "личного" на концерте: "Продуманно до мелочей".
Также Politeka писала, что Дорофеева на вечере Кати Осадчей изумила украинцев российским хитом: "Сразу случилась любовь".