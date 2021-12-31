Известная украинская певица Надя Дорофеева поделилась яркими кадрами с отдыха в кафе, где встретилась с Мишель Андраде.

Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица Надя Дорофеева, которую продюсирует Потап после распада группы "Время и Стекло", поделилась в своих Instagram-сторис яркими праздничными кадрами.

Сначала Надя продемонстрировала свой стильный зимний лук, сидя за столиком в кафе. Перед камерой она появилась в просторной бежевой кофте и такой же по оттенку шапке на голове. Ее волосы распущены и небрежно уложены, а на лице легкий макияж и грустный вид.

Затем в объектив Дорофеевой попал парень, который сидел рядом с ней за столиком и болтал по телефону. А дальше в сторис видно, что к Наде пришли ее подруги – Татьяна Могила и Мишель Андраде, который привели с собой Деда Мороза. После теплых дружественных объятий девочек, сказочный новогодний персонаж вручил певице пакет с подарками.

"Делают мне настроение", - подписала сторис с Мишель и Дедом Морозом Надя Дорофеева.

Напомним, Дантес затмил "зимним" образом Дорофееву, Кухар и других звезд: что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Дорофеева в корсете с сеточкой показала много "личного" на концерте: "Продуманно до мелочей".

Также Politeka писала, что Дорофеева на вечере Кати Осадчей изумила украинцев российским хитом: "Сразу случилась любовь".