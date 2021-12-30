Українська співачка Надя Дорофєєва, екс-солістка "Время и Стекло", вперше розповіла про інцидент, який з нею стався під час концерту.

31-річна Дорофєєва у своїх "сторіз" в Instagram поділилася спогадом про нещасний випадок, який стався цієї весни, передає Politeka.net.

За словами зірки, якимось чином її обличчя та волосся потрапили у вогонь під час виступу. Можливо, мова про міні-феєрверки на сцені, які спалахують для більшого залучення уваги.

"Це був кошмар 3 квітня 2021 р. Я ніде ще це не розповідала, але на одному з концертів моє обличчя і волосся потрапили у вогонь. Волосся лечу досі", - поділилася Дорофєєва, показавши, як виглядали постраждалі локони.

Крім того, згадуючи, як пройшов рік, співачка розповіла про ще один сумний випадок, який її сильно налякав. Стався він зовсім недавно, на початку листопада.

"Сталося сильне отруєння і перше в житті скасування концерту. Чесно кажучи, я думала, що вмираю", - поділилася Надя, яка тоді загриміла до лікарні.

Були, звичайно, в 2021-му і приємні моменти. Зокрема, в червні Дорофєєва дала свій перший сольний концерт в Києві. Підтримати співачку в глядацькій залі зібралися її вірні друзі та колеги: Потап, Ірина Горова, Позитив, Монатік, Джамала та інші.

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