Популярная украинская певица Надя Дорофеева рассказала о своих любимых блюдах на Новый Год - звезда призналась, что любит вкусно покушать в эту важную ночь.

Надя Дорофеева от природы очень стройная, поэтому может позволить себе любое блюдо, не боясь набрать лишние килограммы, передает Politeka.net.

Отметим, певица, вместе с Олей Поляковой, Святославом Вакарчуком, и Потапом, стала тренером нового сезона шоу "Голос країни". В перерывах между съемками Надя Дорофеева рассказала о своих любимых блюдах на новый год.

"Без какого любимого блюда тренер «Голос країни -12» DOROFEEVA @nadyadorofeeva не может представить новогодне-рождественские праздники? 🎄", - написали авторы поста, опубликовав ответ на видео.

"Очень много есть в новогоднюю ночь, можно я скажу вам правду? Я обожаю готовить "Крабовый салат", бутерброды с чесноком и сыром, и я обожаю "Шубу" - вот такие у меня простые реально вещи. Я помню, что даже, когда концерты были, я заказывала даже где-то на концертах, и просила, чтобы это было в меню", - написала Надя Дорофеева.

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