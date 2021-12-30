Украинская певица Надя Дорофеева, экс-солистка "Время и Стекло", впервые рассказала об инциденте, который с ней произошел во время концерта.

31-летняя Дорофеева в своих "сториз" в Инстаграм поделилась воспомнинанием о несчастном случае, который произошел этой весной, передает Politeka.net.

По словам звезды, каким-то образом ее лицо и волосы попали в огонь во время выступления. Возможно, речь о мини-фейерверках на сцене, которые вспыхивают для пущего привлечения внимания.

"Это был кошмар 3 апреля 2021 г. Я нигде еще это не рассказывала, но на одном из концертов мое лицо и волосы попали в огонь. Волосы лечу до сих пор", - поделилась Дорофеева, показав, как выглядели пострадавшие локоны.

Кроме того, вспоминая, как прошел год, певица рассказала о еще одном печальном случае, который ее сильно напугал. Произошел он совсем недавно, в начале ноября.

"Случилось сильнейшее отравление и первая в жизни отмена концерта. Честно говоря, я думала, что умираю", - поделилась Надя, которая тогда загремела в больницу.

Были, конечно, в 2021-м и приятные моменты. В частности, в июне Дорофеева дала свой первый сольный концерт в Киеве. Поддержать певицу в зрительском зале собрались ее верные друзья и коллеги: Потап, Ирина Горовая, Позитив, Монатик, Джамала и другие.

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