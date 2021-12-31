2021-й рік розпочався для 31-річної Дорофєєвої з виходу в березні її першого міні-альбому "Dofamin". У міні-платівку увійшло 5 треків, включаючи її улюблений "A tebe", кожен з яких натхненний особистою історією.
"А потім у мене почалася зіркова хвороба", - зізналася артистка в своїх "сторіз" в Instagram.
Крім виходу міні-альбому, Дорофєєва встигла також взяти участь в 11-му сезоні "Голосу країни" в якості судді. Більш того, дівчина здобула перемогу разом зі своїм підопічним Сергієм Лазановським.
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Вже стартував новий сезон "Голосу країни", в якому Дорофєєва знову в числі тренерів.
Ще одна приємна подія сталася в житті Наді. Влітку вона дала свій перший сольний концерт, що відбувся в Києві. В її групі підтримки в глядацькій залі опинилися Потап, Дмитро Монатік, Джамала, Ірина Горова та інші.
"А потім сталося те, до чого я так довго йшла... Мій перший сольник", - повідомила Дорофєєва і показала кілька кадрів.
За словами співачки, за рік вона "багато знімалася, радувалася подарункам і танцювала", а ще примудрилася взяти участь у божевільному челленджі з автобусом.
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