Украинская певица Надя Дорофеева, экс-солистка "Время и Стекло", которая относительно недавно начала сольную карьеру, подвела итоги уходящего года и обескуражила признанием.

2021-й год начался для 31-летней Дорофеевой с выхода в марте ее первого мини-альбома «Dofamin». В мини-пластинку вошло 5 треков, включая ее любимый "A tebe", каждый из которых вдохновлен личной историей.

"Вышел мой первый EP " Dofamin". А потом у меня началась звездная болезнь", - призналась артистка в своих "сториз" в Инстаграм.

Кроме выхода мини-альбома, Дорофеева успела также принять участие в 11-м сезоне "Голосу країни" в качестве судьи. Более того, девушка одержала победу вместе со своим подопечным Сергеем Лазановским.

Уже стартовал новый сезон "Голосу країни", в котором Дорофеева снова в числе тренеров.

Еще одно приятное событие произошло в жизни Нади. Летом она дала свой первый сольный концерт, состояшийся в Киеве. В ее группе поддержки в зрительском зале оказались Потап, Дмитрий Монатик, Джамала, Ирина Горовая и другие.

"А потом случилось то, к чему я так долго шла... Мой первый сольник", - сообщила Дорофеева и показала несколько кадров.

По словам певицы, за год она "много снималась, радовалась подаркам и танцевала", а еще умудрилась поучаствовать в сумасшедшем челлендже с автобусом.

Напомним, Дорофеева призналась, чем любит объесться на новый год: "Можно я скажу вам правду?"

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