Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной украинской певицей и женой Владимира Дантеса. Артистка также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами многим интересным.

На видео Надя появилась в стильном блестящем платье, а в руках держала бутылку игристого вина.

"Всем приветики. Я вас, во-первых, хочу поздравить всех с новым годом. Во-вторых впервые хочу открыть вот эту от бутылочку. Мне очень страшно. А что вы все за камеры отходите? Ребят, я вам желаю, чтобы этот новый год был про радость, был про счастье, и любовь. И чтобы у вас горела душа, но только от любви... Господи... Можете сверчка сюда подставить по звуку.... Господи, откуда это. ААААААА.... С Новым годом", - сказала Надя в видео.

"Открываю сезон поздравлений «с наступающим» и впервые – бутылку игристого

Ты на чьей стороне: «я сама открою!» или "помогииитеее", - написала Надя в посте.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Обожаю", "Я бариста, только вчера открыла 50 бутылок...так ,что вариант,,сама открою,, -не проблема", "Я сама открою, но с чьей-нибудь помощью, с наступающим", "А что вы все от камеры отходите", "Тебя тоже с наступающим".

Напомним, Дорофеева с новой прической основательно подготовилась к съемкам "Голосу країни"

А еще Politeka сообщала, что Вакарчук подшутил над Дорофеевой в короткой юбке, а она прыгнула на руки к Потапу

Также Politeka писала, что Полякова дерзко ответила на претензии Дорофеевой перед съемками "Голосу країни"



