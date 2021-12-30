Відома українська телеведуча Катя Осадча, який вийшла заміж за шоумена Юрія Горбунова, показала шанувальникам цікаву традицію їхньої сім’ї, влаштувавши вечерю при свічках.

Як пише Politeka.net, у сторіс в своєму Instaram відома українська телеведуча Катя Осадча, яка з 2017 року живе в щасливому шлюбі з шоуменом Юрієм Горбуновим, показала шанувальникам їхній сімейний вечір. Так, Осадча різала та роздавала усім пиріг за спеціальною традицію, а Горбунов сидів за святковим столом, на якому стояли красиві свічки.

"А ось і Галет де Руа. За французькою традицією, наймолодший залазить під стіл і називає кому давати шматок пирога", - написала телеведуча.

Як пояснила Катя Осадча, в одному зі шматочків є мигдаль, а той, кому він попадеться, буде королем вечора.

Також Катя зазначила, що заради сімейної традиції порушила режим харчування.

"А тепер інтрига… Заради такого порушила режим харчування", - написала зірка.

Як виявилося, щасливий шматочок пирога з горішком дістався саме Каті Осадчій.

"Мені так подобається ця традиція, що мигдаль попався мені", - зраділа телеведуча.

Рaніше Politeka писала, що Осадча засвітила оновлений інтер'єр в їхньому з Горбуновим особняку: дорогий посуд і новорічний декор.

Нагадаємо, що Горбунов розповів про свою шкідливу звичку перед Новим роком: "Чому у мене все...".

А ще Politeka повідомляла, що Осадча на сцені заінтригувала зухвалим образом у сукні з високим розрізом: "Немов вишенька".