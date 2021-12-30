Як пише Politeka.net, у сторіс в своєму Instaram відома українська телеведуча Катя Осадча, яка з 2017 року живе в щасливому шлюбі з шоуменом Юрієм Горбуновим, показала шанувальникам їхній сімейний вечір. Так, Осадча різала та роздавала усім пиріг за спеціальною традицію, а Горбунов сидів за святковим столом, на якому стояли красиві свічки.
"А ось і Галет де Руа. За французькою традицією, наймолодший залазить під стіл і називає кому давати шматок пирога", - написала телеведуча.
Як пояснила Катя Осадча, в одному зі шматочків є мигдаль, а той, кому він попадеться, буде королем вечора.
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Також Катя зазначила, що заради сімейної традиції порушила режим харчування.
"А тепер інтрига… Заради такого порушила режим харчування", - написала зірка.
Як виявилося, щасливий шматочок пирога з горішком дістався саме Каті Осадчій.
"Мені так подобається ця традиція, що мигдаль попався мені", - зраділа телеведуча.
Рaніше Politeka писала, що Осадча засвітила оновлений інтер'єр в їхньому з Горбуновим особняку: дорогий посуд і новорічний декор.
Нагадаємо, що Горбунов розповів про свою шкідливу звичку перед Новим роком: "Чому у мене все...".
А ще Politeka повідомляла, що Осадча на сцені заінтригувала зухвалим образом у сукні з високим розрізом: "Немов вишенька".