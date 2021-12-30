Як пише Politeka.net, Катя Осадча є популярною вітчизняною телеведучою і дружиною Юрія Горбунова. Пара живе під Києвом в розкішному особняку і виховує двох синів - Данила та Івана. Не забуває Осадча і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.
Зірка на нових сторіс показала, як прикрасила будинок до Нового року, засвітивши інтер'єр особняка. На першому фото Осадча продемонструвала сервіровку столу.
"Коли нарешті вдома. Вечеря без приводу", - написала Осадча.
Ані Лорак змінила зачіску і здивувала появою в сукні з одними блискітками: "Якийсь надлишок епатажу"
У Кабміні проговорилися, що буде з тотальним локдауном в Україні: "Вакцинація дозволила..."
19-річний переможець "Голосу країни" Сасанчин відвіз дружину в пологовий будинок і рознервувався: "Це нереально..."
Олег Винник висловив, що думає про перемогу Melovin'a на шоу "Маска": "Особисто я був..."
Спливли моторошні подробиці трагедії з українським головлікарем: "Був ще живий"
"І дістала декор", - написала Катя.
Після цього телеведуча вже показала себе і кімнату, в якій прикрасила стіл. Зірка зазначила, що сукня у неї від Андре Тана.
Нагадаємо, відома українська співачка-красуня три роки приховувала, що стала бабусею
Також Politeka повідомляла, що Катя Осадча в сукнях з вирізами на цікавих місцях влаштувала битву образів
А ще Politeka писала, що найкраща подруга Насті Каменських одягла Осадчу перед Новим Роком