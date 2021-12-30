Катя Осадча, успішна телеведуча, яка одружена з колегою Юрієм Горбуновим, показала інтер'єр в їхньому особняку до Нового року.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча є популярною вітчизняною телеведучою і дружиною Юрія Горбунова. Пара живе під Києвом в розкішному особняку і виховує двох синів - Данила та Івана. Не забуває Осадча і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

Зірка на нових сторіс показала, як прикрасила будинок до Нового року, засвітивши інтер'єр особняка. На першому фото Осадча продемонструвала сервіровку столу.

"Коли нарешті вдома. Вечеря без приводу", - написала Осадча.

"І дістала декор", - написала Катя.

Після цього телеведуча вже показала себе і кімнату, в якій прикрасила стіл. Зірка зазначила, що сукня у неї від Андре Тана.

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