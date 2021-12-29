Юрій Горбунов - ведучий різних проектів, в тому числі і "Голосу країни", зізнався в поганій звичці перед Новим роком і задався справедливим питанням.

Юрій Горбунов багато часу працює на знімальному майданчику, передає Politeka.net. Також артист намагається провести вільний час з сім'єю, ймовірно, тому деякі питання він відсуває на дальній план.

Цього разу телеведучий поскаржився у своєму Instagram, що щороку купує подарунки в останній момент.

"Ви вчасно купуєте всім подарунки до Нового року? Чому у мене все в останні дні???",- написав Юрій Горбунов, задавшись справедливим питанням в кінці.

Зазначимо, на фото вигляд у артиста здавався стурбованим.

За 15 хвилин публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.

"Майже у кожного українця останні 2 дні перед Новим роком вся **па в милі 😂 😂

І це нормально☺️", " у мене також, до останнього сиджу.😊 ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Юрій Горбунов зараз задіяний на зйомках "Голосу країни", де знову став ведучим, а допомагати йому буде дружина - Катя Осадча. Ведучим же бекстейдж став Андрій Хайат.

Тренерами тепер виступають Оля Полякова, Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук і Потап.

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