Юрій Горбунов багато часу працює на знімальному майданчику, передає Politeka.net. Також артист намагається провести вільний час з сім'єю, ймовірно, тому деякі питання він відсуває на дальній план.
Цього разу телеведучий поскаржився у своєму Instagram, що щороку купує подарунки в останній момент.
"Ви вчасно купуєте всім подарунки до Нового року? Чому у мене все в останні дні???",- написав Юрій Горбунов, задавшись справедливим питанням в кінці.
Зазначимо, на фото вигляд у артиста здавався стурбованим.
За 15 хвилин публікація зібрала сотні лайків і трохи коментарів.
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"Майже у кожного українця останні 2 дні перед Новим роком вся **па в милі 😂 😂
І це нормально☺️", " у мене також, до останнього сиджу.😊 ",- написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Юрій Горбунов зараз задіяний на зйомках "Голосу країни", де знову став ведучим, а допомагати йому буде дружина - Катя Осадча. Ведучим же бекстейдж став Андрій Хайат.
Тренерами тепер виступають Оля Полякова, Надя Дорофєєва, Святослав Вакарчук і Потап.
Нагадаємо, закулісся "Голосу країни": новий ведучий, строгий Вакарчук
Як повідомляла Politeka, Горбунов натякнув на майбутнє поповнення і показав фото з Осадчою
Також Politeka писала, Дорофєєва розсмішила незграбним виглядом з розмазаною по всьому обличчю помадою