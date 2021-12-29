Телеведучі Катя Осадча і Юрій Горбунов показали новорічні образи в чорному, вразивши видом на фото.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча є дружиною Юрія Горбунова з 2017 року. У пари двоє спільних дітей-сини Іван і Данило. Останнього телеведуча народила зовсім недавно-19 серпня 2021 року. Незважаючи на пологи Катя швидко повернулася до роботи і вже у вересні вирушила в перше відрядження. Не забуває Осадча і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На новому фото Катя Осадча з'явилася в розкішній сукні чорного кольору і з прикрасою в зоні декольте. Образ зірка доповнила стильною короною на голові. На першому фото Осадча була одна, а на другому - з Юрієм Горбуновим.

"Останні дні перед Новим роком, місія – встигнути все, особливо в божевільних пробках. Що ви робите в ці дні?",- написала Катя під фото.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Боже, скільки краси-неймовірно", " робота, робота і ще раз робота. Ну а що робити, коли нг зустрічаєш сам", "Катя, ви чарівні і сліпуче красиві. Просто Східна принцеса".

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