Известная украинская телеведущая Катя Осадчая, который вышла замуж за шоумена Юрия Горбунова, показала поклонникам интересную традицию их семьи, устроив ужин при свечах.

Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instaram известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая с 2017 года живет в счастливом браке с шоуменом Юрием Горбуновым, показала поклонникам их семейный вечер. Так, Осадчая резала и раздавала всем пирог по специальной традиции, а Горбунов сидел за праздничным столом, на котором стояли красивые свечи.

"А вот и Галет де Руа. По французской традиции, самый молодой залезает под стол и называет кому давать кусок пирога", - написала телеведущая.

Как пояснила Катя Осадчая в одном из кусочков есть миндаль, а тот, кому он попадется, будет королем вечера.

Также Катя отметила, что ради семейной традиции нарушила режим питания.

"А теперь интрига... Ради такого нарушила режим питания", - написала звезда.

Как оказалось, счастливый кусочек пирога с орешком достался именно Кати Осадчей.

"Мне так нравится эта традиция, что миндаль попался мне", - обрадовалась телеведущая.

Ранее Politeka писала, что Осадчая засветила обновленный интерьер в их с Горбуновым особняке: дорогая посуда и новогодний декор.

Напомним, что Горбунов рассказал о своей вредной привычке перед Новым годом: "Почему у меня все...".

А еще Politeka сообщала, что Осадчая на сцене заинтриговала дерзким образом в платье с высоким разрезом: "Словно вишенка".