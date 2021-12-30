Как пишет Politeka.net, в сторис в своем Instaram известная украинская телеведущая Катя Осадчая, которая с 2017 года живет в счастливом браке с шоуменом Юрием Горбуновым, показала поклонникам их семейный вечер. Так, Осадчая резала и раздавала всем пирог по специальной традиции, а Горбунов сидел за праздничным столом, на котором стояли красивые свечи.
"А вот и Галет де Руа. По французской традиции, самый молодой залезает под стол и называет кому давать кусок пирога", - написала телеведущая.
Как пояснила Катя Осадчая в одном из кусочков есть миндаль, а тот, кому он попадется, будет королем вечера.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
Дорога усыпана обломками: под Киевом тяжелое ДТП, движение заблокировано
Репяхову настигла новая проблема, Виктор Павлик не сдержался: «А как ты хотела?»
Кошевой, Ткач и другие устроили переполох в ночном клубе: жена продюсера "Квартал 95" все засняла
Всплыли жуткие подробности трагедии с украинским главврачом: «Был еще жив»
Также Катя отметила, что ради семейной традиции нарушила режим питания.
"А теперь интрига... Ради такого нарушила режим питания", - написала звезда.
Как оказалось, счастливый кусочек пирога с орешком достался именно Кати Осадчей.
"Мне так нравится эта традиция, что миндаль попался мне", - обрадовалась телеведущая.
Ранее Politeka писала, что Осадчая засветила обновленный интерьер в их с Горбуновым особняке: дорогая посуда и новогодний декор.
Напомним, что Горбунов рассказал о своей вредной привычке перед Новым годом: "Почему у меня все...".
А еще Politeka сообщала, что Осадчая на сцене заинтриговала дерзким образом в платье с высоким разрезом: "Словно вишенка".