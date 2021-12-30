Ольга Сумська поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net.
55-річна актриса уважно стежить за своєю зовнішністю, і може похвалитися чудовим виглядом, який регулярно збирає масу компліментів в соцмережах.
Ольга Сумська - мама двох дочок. Молодшу Анну вона народила в шлюбі з нинішнім чоловіком Віталієм Борисюком. А від першого шлюбу з Євгеном Паперним, у актриси є Антоніна.
Нещодавно Антоніна Паперна зважилася на сміливу стрижку, обрізавши своє довге волосся.
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Після такого експерименту до перукаря пішла і Ольга Сумська. Правда, вона зазначила, що не зважилася обстригти шевелюру.
"Все таки довжину ми зберегли. Великий привіт Антоніні Паперній",- сказала актриса в нових сторіс.
При цьому Ольга Сумська зізналася, що мріє про коротку стрижку.
"Це шикарно. Хоча, я мрію про таку довжину ... так, доця, так», - сказала артистка.
З оновленою зачіскою Ольга Сумська виглядає ще молодшою.
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