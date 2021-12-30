Ольга Сумская поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.
55-летняя актриса внимательно следит за своей внешностью, и может похвастаться восхитительным видом, который регулярно собирает массу комплиментов в соцсетях.
Ольга Сумская – мама двух дочерей. Младшую Анну она родила в браке с нынешним супругом Виталием Борисюком. А от первого брака с Евгением Паперным, у актрисы есть Антонина.
Недавно Антонина Паперная решилась на смелую стрижку, обрезав свои длинные волосы.
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После такого эксперимента к парикмахеру пошла и Ольга Сумская. Правда, она отметила, что не решилась остричь шевелюру.
«Все таки длину мы сохранили. Большой привет Антонине Паперной», - сказала актриса в новых сторис.
При этом Ольга Сумская призналась, что мечтает о короткой стрижке.
«Это шикарно. Хотя, я мечтаю о такой длине… Да, доця, да», - сказала артистка.
С обновленной прической Ольга Сумская выглядит еще моложе.
Напомним, 55-летняя Сумская в объятиях Виталия Борисюка произвела фурор в сети
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