Известная украинская актриса Ольга Сумская похвасталась своей прической прямо из парикмахерской.

Ольга Сумская поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net.

55-летняя актриса внимательно следит за своей внешностью, и может похвастаться восхитительным видом, который регулярно собирает массу комплиментов в соцсетях.

Ольга Сумская – мама двух дочерей. Младшую Анну она родила в браке с нынешним супругом Виталием Борисюком. А от первого брака с Евгением Паперным, у актрисы есть Антонина.

Недавно Антонина Паперная решилась на смелую стрижку, обрезав свои длинные волосы.

После такого эксперимента к парикмахеру пошла и Ольга Сумская. Правда, она отметила, что не решилась остричь шевелюру.

«Все таки длину мы сохранили. Большой привет Антонине Паперной», - сказала актриса в новых сторис.

При этом Ольга Сумская призналась, что мечтает о короткой стрижке.

«Это шикарно. Хотя, я мечтаю о такой длине… Да, доця, да», - сказала артистка.

С обновленной прической Ольга Сумская выглядит еще моложе.

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