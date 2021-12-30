Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася в своєму Instagram яскравим новорічним кадром, на якому постала в спокусливому образі.

На новій фотографії телезірка відображена в затишній кімнаті з красивою ялинкою і новорічним декором. Перед камерою Леся з'явилася в коротенькій чорній сукні цікавого крою, яка підкреслила струнку фігуру, декольте і нескінченні ноги. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі яскравий макіяж і весела посмішка.

"Шалена Лемператриця", - підписала знімок Никитюк. Треба сказати, що своїм фото телезірка викликала завити у шанувальників, особливо у дівчат. І це не дивно, адже таким ногам і фігурі можна тільки позаздрити.

"Красуня", "Довших ніг я не бачила ні в кого", "Ви, як завжди, неперевершена", "Українська Роксолана", "Леся, як завжди, чудова!", "Майже гола", "Королівна! Не менше", "Неземна краса! Дівчина, ви вогонь", "Шикарний наряд", "Леся, тобі хочеться вкоротити ноги від заздрості. Ну красуня", - пишуть в коментарях.

Нагадавмо, Змучена Леся Нікітюк приклалася до пляшки прямо під ялинкою: "Цілий день...".

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк в ліжку і без макіяжу розкрила секрет своєї привабливості: "Вранці рятує...".

Також Politeka писала, що Нікітюк, що красувалася в кільці за 1,5 млн. гривень, отримала освідчення в коханні: якою була реакція.