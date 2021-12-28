Леся Никитюк, которая является успешной отечественной телеведущей, показала, какое признание в любви получила, опубликовав соответствующую фотографию.

Как пишет Politeka.net, Леся Никитюк является популярной отечественной телеведущей. Звезда появляется во множестве украинских шоу, радуя фанатов своим юмором. Артистка также пыталась стать певицей, записав единственный сингл. Композиция себя вообще не окупила и Никитюк осталась в убытке. Не забывает Леся и о социальный сетях, где делится с фанатами самым интересным.

На новом сторис Леся показала свой автомобиль. На нем было написано по снегу следующее:

"Леся, я тебя люблю".

Стоит отметить, что несколько недель назад, 12 декабря, Леся публиковала серию фото, где хвасталась роскошным кольцом за полтора миллиона гривен.

"Запомните! Не бриллианты красят человека, а человек, который их дарит", - написала Леся под фото.

Напомним, Леся Никитюк показала, как подготовила свой холостяцкий дом к Новому году

А еще Politeka писала, что Леся Никитюк устроила раскованную примерку своих лучших мини-платьев с вырезами

Также Politeka сообщала, что Никитюк в эффектном мини и ботфортах сняли в компании известного красавчика



