Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась в своем Instagram ярким новогодним кадром, на котором предстала в соблазнительном образе.

На новой фотографии телезвезда запечатлена в уютной комнате с красивой елкой и новогодним декором. Перед камерой Леся появилась в коротеньком черном платье интересного кроя, которое подчеркнуло стройную фигуру, декольте и бесконечные ноги. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж и веселая улыбка.

"Шальна Лемператриця", - подписала снимок Никитюк. Надо сказать, что своим фото телезвезда вызвала завить у поклонников, особенно у девушек. И это не удивительно, ведь таким ногам и фигуре можно только позавидовать.

"Красотка", "Более длинных ног я не видела ни у кого", "Вы, как всегда, непревзойденная", "Украинская Роксолана", "Леся, как всегда, великолепна!", "Почти голая", "Королевна! Не меньше", "Неземная красота! Девушка, вы огонь", "Шикарный наряд", "Леся, тебе хочется укоротить ноги от зависти. Ну красотка", - пишут в комментариях.

Напомним, Измученная Леся Никитюк приложилась к бутылке прямо под елочкой: "Целый день...".

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