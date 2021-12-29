Как пишет Politeka.net, 34-летняя украинская телеведущая Леся Никитюк, которая вместе с Сергеем Притулой ведет развлекательное шоу "Кто сверху?" на "Новом канале", ведет успешный блог в социальной сети Instagram, где за ней следит 3,7 миллиона человек. Так, Никитюк делится с поклонниками личными фотографиями и рассказывает о своем дне.
На этот раз телеведущая показала поклонникам, как выглядит утром. Так, Леся лежала в постели и была без макияжа. На ней была красивая ночная рубашка персикового цвета с кружевом.
Потом Никитюк опубликовала еще одну сторис и рассказала свой секрет идеального утра.
"Когда фильтр утром спасает", - в своем стиле пошутила Леся Никитюк.
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Напомним, что недавно Никитюк снялась в клипе Александра Пономарева на колядку "Христос родился".
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