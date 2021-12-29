Известная телеведущая Леся Никитюк, которая ведет шоу "Хто зверху?" с Сергеем Притулой, показала, как справляется с распаковкой около 150-ти товаров от украинцев

Как передает Politeka.net, Леся Никитюк является популярной украинской телеведущей. Она запомнилась по шоу "Орел и Решка", где 2 года путешествовала по миру. Сейчас Леся Никитюк ведет программу "Хто зверху?" со своим коллегой Сергеем Притулой.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Леся Никитюк показывает, как она отдыхает от огромной распаковки товара. Она держит большую бутылку алкогольного напитка и сидит возле новогодней ёлки.

"Когда целый день снимала распаковку", — пошутила Леся Никитюк.

Напомним, что Леся Никитюк решила помочь малому украинскому бизнесу. Для этого украинцам требовалась только прислать свой товар телеведущей, чтобы она смогла его прорекламировать бесплатно у себя в социальных сетях. Всего ей пришло около 150 посылок на почту.

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