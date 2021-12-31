У мережі з'явилося відео, на якому Ектор Хіменес-Браво "заграє" з красунею-дружиною переможця "Майстер Шеф" Богдана Шинкарьова.

Як повідомляє Politeka.net, на ютуб-каналі шоу "Майстер Шеф" опублікували коротке відео з Ектором Хіменесом-Браво і переможцем проекту Богданом Шинкарьовим. У ролику хлопець готує "медузний" десерт, а суддя поглядає на його красуню-дружину, яка разом з мамою стоїть на балкончику (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Спочатку Ектор і Богдан обговорювали приготування десерту, а потім суддя звернув увагу на те, що переможець ніби як приховував, що одружений.

"А тепер познайомите мене зі своєю дружиною? Тому що мені здається, що ви ніколи не розповідали, що одружені", - жартівливо говорить Хіменес-Браво, звертаючись до Богдана.

Хлопець тут же почав виправдовуватися, що ніколи не приховував цього факту, ще й обручку продемонстрував.

"Тільки сьогодні я помітив обручку. Може його не було раніше?",- продовжує жартувати Ектор, чим викликав сміх у присутніх.

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