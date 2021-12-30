Известный ресторатор, шоумен и судья программы "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал кучу подарков, которые были сделаны в рамках игры "Тайный Санта".

Эктор Хименес-Браво завоевал популярность в Украине, благодаря судейству на шоу "Мастер Шеф", сообщает Politeka.net. Ресторатор уже более 10 лет работает на одном из телеканалов.

В этот раз коллектив "Мастер Шеф" решил поучаствовать в игре "Тайный Санта". Суть в том, чтобы получатель не знал, кто ему сделал подарок.

"Совсем забыл, у нас сегодня тайный Санта", - написал ресторатор.

А далее показал целую гору подарков.

"Как красиво у нашей команды "Мастер Шеф". Секретный Санта, смотрите, как много презентов. Чуть-чуть позже все скажут хорошие слова", - рассказал Эктор Хименес-Браво.

Отметим, недавно ресторатор рассказал о ритуалах украинцев, которых он не понимает. В частности, Эктор Хименес-Браво не понимает, почему нельзя передавать ничего через порог, зачем платить за часы, которые подарили, почему желтые цветы к расставанию, и так далее.

В комментариях пользователи Сети поделились мнением, что в родной стране шоумена есть подобные "забобоны", которые уже непонятны нам.

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