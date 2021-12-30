Как передает Politeka.net, Эктор Хименес-Браво является известным шеф-поваром и ресторатором. Он прославился благодаря своему участию в шоу "МастерШеф". Как известно, 49-летний шеф-повар родился и вырос в Колумбии, со временем он обосновался в Украине. Уже 11 сезонов он является неизменным главным судьей проекта "МастерШеф".

Так, на этот раз шеф-повар опубликовал новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Эктор Хименес-Браво рассказал о том, что его мама - Архенис Браво хочет уехать обратно в Колумбию. Стоит напомнить, что мама шеф-повара приехала к сыну на три месяца. Однако, из-за наступивших холодов хочет домой.

"Сегодня мама сказала, о боже мой, как холодно здесь. Я думаю, что из-за температуры, которая здесь, она очень хочет в Колумбию. Но она хочет жить в Колумбии, а я хочу жить в Украине потому что я люблю её", — признался Эктор Хименес-Браво.

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