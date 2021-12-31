Как сообщает Politeka.net, на ютуб-канале шоу "Мастер Шеф" опубликовали короткое видео с Эктором Хименесом-Браво и победителем проекта Богданом Шинкаревым. В ролике парень готовит "медузный" десерт, а судья поглядывает на его красотку-жену, которая вместе с мамой стоит на балкончике (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

Сначала Эктор и Богдан обсуждали приготовление десерта, а затем судья обратил внимание на то, что победитель вроде как скрывал, что женат.

"А теперь познакомите меня со своей женой? Потому что мне кажется, что вы никогда не рассказывали, что женаты", - шутливо говорит Хименес-Браво, обращаясь к Богдану.

Парень тут же начал оправдываться, что никогда не скрывал этого факта, еще и обручальное кольцо продемонстрировал.

"Только сегодня я заметил обручальное кольцо. Может его не было раньше?", - продолжает шутить Эктор, чем вызвал смех у присутствующих.

Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" похвастался горой подарков на Новый год: "Смотрите, как много".

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