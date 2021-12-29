Эктор Хименес-Браво может строго отметить что-то о блюдах участников, сообщает Politeka.net. Ресторатор очень нравится украинским зрителям, поэтому уже 11 лет снимается в шоу "Мастер Шеф".
Уже известен победитель прошедшего сезона, но в Сети вспоминают яркие и курьезные моменты программы. Так на странице программы в Инстаграм опубликовали видео, на котором участник шоу принес судьям тарелку с перепелкой. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Вид у птицы был смешной - поджаренная и в соусе, ее ножки были раскинуты, что сразу подметил Эктор Хименес Браво.
"Что касается презентации: нужно было попытаться сделать так, чтобы ножки перепелки были вместе", - произнес ресторатор с улыбкой.
"Такая, знаешь, будто на пляже - ноги раздвинула и лежит", - прокомментировал сам участник.
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"Иногда хочется просто стать той же перепелкой на пляже. Особенно когда за окном зима 😜", - написали авторы поста.
За 40 минут публикация собрала почти 3000 просмотров.
"Смотрю на Влада и слезы наворачиваются, после оглашения победителя 🥺", - написала одна из комментаторов.
Напомним, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" поделился списком своих странных покупок на новый год
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