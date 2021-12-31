Як пише Politela.net, Христина Соловій здобула популярність після участі в конкурсі»Голос країни – 2013". За допомогою Святослава Вакарчука, який став її продюсером, у вересні 2015 року співачка випустила перший альбом «Жива вода». Зараз у артистки вже кілька альбомів. Також Христина Соловій активно веде свою сторінку в Instagram, де радує шанувальників цікавим контентом.
Так в нових сторіс Христина Соловій показала Селфі з відомою українською співачкою, лідером гурту Крихітка Сашею Кольцовою. Артистки сфотографувалися із захисними масками на обличчі через що їх було важко впізнати.
Христина Соловій позувала в пухнастій шубці.
"Дізналися нас?",- звернулася вона до фоловерів.
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