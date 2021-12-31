Как пишет Politela.net, Кристина Соловий обрела популярность после участия в конкурсе «Голос країни – 2013». С помощью Святослава Вакарчука, который стал ее продюсером, в сентябре 2015 года певица выпустила первый альбом «Живая вода». Сейчас у артистки уже несколько альбомов, она активно занимается своей карьерой. Также Кристина Соловий активно ведет свою страницу в Инстаграм, где радует поклонников интересным контентом.
Так в новых сторис Кристина Соловий показала селфи с извесной украинской певицей, лидером группы Крихітка Сашей Кольцовой. Артистки сфотографировались с защитными масками на лице из-за чего их было трудно узнать.
Кристина Соловий позировала в пушистой шубке.
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