Відома актриса Ксенія Мішина, яка встигла прославитися не тільки акторським талантом, а й участю в різних шоу, в тому числі і проекті "Холостячка", показала кумедне відео в Інстагарм.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська актриса Ксенія Мішина зараз знімається в серіалі «Клятва лікаря», де грає головну роль. За сюжетом через чоловіка-зрадника доводиться співпрацювати з кримінальним авторитетом.

Однак під час зйомок команда, яка працює над серіалом знаходить час і для веселощів.

Так, Ксенію Мішину зняли на відео зі спеціальним фільтром, який приробив їй висить ніс.

"Ксюша, я знаю, що тобі на Новий рік подарувати. Чохол для носа", - звернулися до артистки.

"Навіщо?» ,- здивувалася актриса, яка, схоже, абсолютно не здогадувалася про жарт.

Нагадаємо, раніше Ксенія Мішина зізнавалася, що для неї ця робота над серіалом «Клятва лікаря» стала справжнім викликом, тому що раніше вона не грала лікарів, а тут потрібно було повністю зануритися в термінологію і тонкощі професії.

Нагадаємо, Мішина емоційно висловилася після фіналу "Україна має талант": "Артем, твоя перемога...".

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина зганьбилася на шоу з Меладзе, подробиці:"я дико розплакалася".

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