Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Ксения Мишина сейчас снимается в сериале «Клятва врача», где играет главную роль. По сюжету из-за мужчины-изменника приходится сотрудничать с криминальным авторитетом.
Однако во время съемок команда, которая работает над сериалом находит время и для веселья.
Так, Ксению Мишину сняли на видео со специальным фильтром, который приделал ей висящий нос.
«Ксюша, я знаю, что тебе на новый год подарить. Чехол для носа», - обратились к артистке.
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«Зачем?», - удивилась актриса, которая, похоже, совершенно не догадывалась о шутке.
Напомним, ранее Ксения Мишина признавалась, что для нее эта работа над сериалом «Клятва врача» стала настоящим вызовом, потому что раньше она не играла врачей, а здесь нужно было полностью погрузиться в терминологию и тонкости профессии.
Напомним, Мишина эмоционально высказалась после финала "Україна має талант": "Артём, твоя победа...".
Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина опозорилась на шоу с Меладзе, подробности: "Я дико расплакалась".
Также Politeka писала, что Ксения Мишина в смелом купальнике умудрилась рассорить украинцев: "Придолбаться не к чему?".