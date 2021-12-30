Известная актриса Ксения Мишина, которая успела прославиться не только актерским талантом, но и участием в разных шоу, в том числе и проекте "Холостячка", показала забавное видео в Инстагарм.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Ксения Мишина сейчас снимается в сериале «Клятва врача», где играет главную роль. По сюжету из-за мужчины-изменника приходится сотрудничать с криминальным авторитетом.

Однако во время съемок команда, которая работает над сериалом находит время и для веселья.

Так, Ксению Мишину сняли на видео со специальным фильтром, который приделал ей висящий нос.

«Ксюша, я знаю, что тебе на новый год подарить. Чехол для носа», - обратились к артистке.

«Зачем?», - удивилась актриса, которая, похоже, совершенно не догадывалась о шутке.

Напомним, ранее Ксения Мишина признавалась, что для нее эта работа над сериалом «Клятва врача» стала настоящим вызовом, потому что раньше она не играла врачей, а здесь нужно было полностью погрузиться в терминологию и тонкости профессии.

Напомним, Мишина эмоционально высказалась после финала "Україна має талант": "Артём, твоя победа...".

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина опозорилась на шоу с Меладзе, подробности: "Я дико расплакалась".

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