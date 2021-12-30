Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча Леся Нікітюк не так давно розповіла, як отримала 150 посилок від різних магазинів до Нового року і їй довелося потрудитися, щоб розпакувати все і показати все те, що їй припало до душі. Причому не забула телеведуча і про подарунки від колег і зіркових товаришів.
"Який крутий костюм! Люблю твоє червоне вино», - висловилася Никитюк і розповіла, чому обожнює передноворічну суєту і як прикрашає будинок до свят.
Причому приміряла Леся також і костюм від Ірини Монатік-дружини співака Дмитра Монатіка, а також похвалилася улюбленим червоним вином, яке розрекламувала Каменських до виходу її пісні з такою ж назвою.
Варто відзначити, що встигла Леся також вразити і святковим образом у вже прикрашеному будинку.
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Раніше Нікітюк показала, як на фотографії зображена в затишній кімнаті з красивою ялинкою і новорічним декором. Перед камерою Леся з'явилася в коротенькій чорній сукні цікавого крою, яка підкреслила струнку фігуру, декольте і нескінченні ноги.
"Шалена Лемператриця", - підписала знімок Никитюк. Треба сказати, що своїм фото телезірка викликала завити у шанувальників, особливо у дівчат. І це не дивно, адже таким ногам і фігурі можна тільки позаздрити.
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