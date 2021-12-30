Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая Леся Никитюк не так давно рассказала, как получила 150 посылок от разных магазинов к Новому году и ей пришлось потрудиться, чтобы распаковать все и показать все то, что ей пришлось по душе. Причем не забыла телеведущая и о подарках от коллег и звездных товарищей.
«Какой крутой костюм! Люблю твое красное вино», - высказалась Никитюк и рассказала, почему обожает предновогоднюю суету и как украшает дом к праздникам.
Причем примерила Леся также и костюм от Ирины Монатик – супруги певца Дмитрия Монатика, а также похвасталась любимым красным вином, которое разрекламировала Каменских к выходу ее песни с таким же названием.
Стоит отметить, что успела Леся также впечатлить и праздничным образом в уже украшенном дома.
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Ранее Никитюк показала, как на фотографии запечатлена в уютной комнате с красивой елкой и новогодним декором. Перед камерой Леся появилась в коротеньком черном платье интересного кроя, которое подчеркнуло стройную фигуру, декольте и бесконечные ноги.
"Шальна Лемператриця", - подписала снимок Никитюк. Надо сказать, что своим фото телезвезда вызвала завить у поклонников, особенно у девушек. И это не удивительно, ведь таким ногам и фигуре можно только позавидовать.
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