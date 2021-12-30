Як пише Politeka.net, Настя Каменських є популярною виконавицею, яка вже не перший рік веде Instagram і розповідає про своє життя. Причому зірка любить влаштовувати різні фотосесії, чим радує публіку.
В цей раз Каменських влаштувала тематичну зйомки в ніжно-блакитній сукні на тлі прикрашеної ялинки, каміна і подарунків на підлозі. Вибрала для фотосесії зірка вельми цікавий наряд в цілому. Він виділявся не тільки за кольором, але і вирізами на бюсті зверху і знизу.
"Нещодавно вийшло моє нове передноворічне інтерв'ю, читайте, буду рада. І тим часом ділюся з вами списком фільмів для 1 січня сохран зберігайте заздалегідь, щоб потім не шукати ✔ ️ перший день Нового року створю для того, щоб весь день валятися вдома, їсти і дивитися кіно нон-стоп 🤩
Мій список :
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Щоденник Бріджит Джонс-такий він атмосферний, легкий, веселий і романтичний. Обожнюю і буду переглядати в 100й раз 🥰
- Різдво на двох-милий фільм з Емілією Кларк
- Привіт родині-зірковий склад акторів і класний сюжет
- Поки ти спав - багато хто дивився цей фільм ще в дитинстві. І він такий теплий і добрий, що чому б не подивитися ще раз?
- Це прекрасне життя-фільм 1946 року, але як і раніше один з кращих, глибоких і цікавих фільмів на Новий Рік
- Багатенький Річчі-якщо вже не один вдома, то хоч один фільм з Маколеєм Калкіним в цьому списку повинен був виявитися
- Сім'янин
- Ноель
- Нова різдвяна казка-сучасна адаптація Діккенсівської " Різдвяної пісні»
- Всі частини Гаррі Поттера-хіба можна не додати його в цей список? Особливо перші дві частини ♥ " - пише Настя »
У мережі теж підтримали « " шикарна🔥 😍 👏; Настюша-Красотуша 😍 інтуїція, Реальна любов, один вдома; красиво і сексуально?😍 👏 ; Клас яке плаття!! Де таке знайти?)🔥; Це твоє найкраще фото❤️; всі частини Гаррі Поттера🔥 і Реальна любов❤️; шикарна😍; Ой не можу, шикарна!!!!😍».
Раньше Каменських в інтерв'ю заговорила про своє харчування і викликала здивування в мережі. На фото співачка постала в екстравагантній сукні з білими пасмами волосся.
"Все, що ми їмо, потім у нас на обличчі». Напередодні Нового року Настя Каменських розповіла, як поєднує дієту зі святами», - підписали фото автори аккаунта. У коментарях артистку жорстко розкритикували за зовнішній вигляд.
Нагадаємо, що Каменських вразила видом в напівпрозорій сукні:"на Кардашьян схожа".
Як повідомляла Politeka, Каменських заговорила про новорічний сюрприз Сердючки:»ніч буде особливою".
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