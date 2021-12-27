Известная певица и жена продюсера Потапа - Настя Каменских устроила на премьере своей песни интересные танцы с командой и удивила новым нарядом.

Настя Каменских является известной украинской артисткой, которая ради того, чтобы избавиться от комплексов похудела на двадцать килограмм и перед свадьбой долгое время приводила себя в порядок. Благодаря этому в Инстаграм у звезды часто спрашивают о том, как она за собой ухаживает.

«Обидно (live-премьера на Вечере Премьер с @kosadcha) 💛💜В этом ярком, соблазнительном номере я проведу вас в мир женского подсознания. Смотрите, что же в нем творится 🔥» - пишет Каменских под кадрами с нового выступления.

Как можно заметить, теперь звезда демонстрирует формы без смущения и даже делает акцент на них всеми способами:

«Самая любимая песня из альбома ❤️; Вчера первый раз услышала🔥; Круто🔥 хватила драйва; Красотки😍; Песня не очень (; Обожаю😍🔥; Одна из самых любимых песен из альбома; С Премьерой Поздравляю 👍Песня Бомба💣🔥👍; какие ножки, вау; Нужно больше движений».

Ранее певица опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Настя Каменских продемонстрировала свою фигуру в полупрозрачном платье и красных чулках, которые отлично подчеркивают достоинства певицы.

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