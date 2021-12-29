Известная певица Настя Каменских, которая замужем за Алексеем Потапенко (Потапом), появилась в компании Верки Сердючки и ее знаменитой мамы, и заговорила о сюрпризе.

Настя Каменских в компании Оли Поляковой, Олега Винника, Дзидзьо и Андрея Данилко пыталась разгадать на шоу "Маска" звезд, пишет Politeka.net.

Артисты снялись и в новогоднем выпуске программы. А Андрей Данилко выступит в образе Верки Сердючки со своей "мамой" Инной Белоконь. Обе даже поучаствовали в фотосессии с Настей Каменских, кадры получились позитивными.

"Эта новогодняя ночь будет особенной! ✨🤩

Потому что мы с @v_serduchka и ее мамой подготовили для вас крутой музыкальный сюрприз!", - написала певица.

За 50 минут публикация собрала более 15 тысяч лайков и много комментариев.

"Ждем с нетерпением 🔥🔥🔥 это по по-любому будет супер сюрприз 😍😍", "Любим вас!!!!!!!! ❤️❤️❤️🔥🔥🔥🙌🙌🙌😍😍😍", "Вай😍", "Вот именно!", "🦋Какая вы красивая и умная. Успеха можно добиться только в том, что любишь", "Эта Мама - это шото 😂", "Мама такая большая стала😮", "Андрей Данилко (Сердючка) поправился, щечки, как у хомяка)", - написали пользователи Сети.

Напомним, Каменских на шоу "Маска" устроила "парад" нарядов, какой лучше

А еще Politeka писала, что Верка Сердючка с мамой ушли в отрыв возле новогодней елки

Также Politeka сообщала, что Каменских ошеломила видом в полупрозрачном платье и чулках