Настя Каменских является известной украинской артисткой. Артистка в начале 2000-ых начала свою карьеру и прославилась благодаря своему участию в дуэте с Потапом (Алексеем Потапенко). Как передает Politeka.net, певица с 2017-го года ведет сольную карьеру под псевдонимом "NK". Также, Настя Каменских является судьей на шоу "Маска".

Так, на этот раз певица опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Настя Каменских продемонстрировала свою фигуру в полупрозрачном платье и красных чулках, которые отлично подчеркивают достоинства певицы.

"Когда в приглашении написано «оденьтесь повседневно»", — подписала фото Настя Каменских.

Поклонники оставили множество комментариев под фото: "В каком ты лифте !? В моём только бабки с мусорными пакетами в руках", "Истерика", "Шикарная", "Меня в первый раз Настя удивила", "Какие же красивые чулки", "Мне одному кажется что Настя когда была чуть поплотнее была лучше и милее?", "Невероятно сильно красивая, я в шоке, нет слов", "Дерзкая красотка", "На Ким Кардашьян похожа".

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