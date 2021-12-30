Настя Каменских в голубом платье с вырезом заинтересовала новым праздничным образом и назвала список своих любимых фильмов.

Как пишет Politeka.net, Настя Каменских является популярной исполнительницей, которая уже не первый год ведет Инстаграм и рассказывает о своей жизни. Причем звезда любит устраивать разные фотосессии, чем радует публику.

В этот раз Каменских устроила тематическую съемки в нежно-голубом платье на фоне украшенной елки, камина и подарков на полу. Выбрала для фотосессии звезда весьма интересный наряд в целом. Он выделялся не только по цвету, но и вырезами на бюсте сверху и снизу.

«Недавно вышло мое новое предновогоднее интервью, читайте, буду рада. И тем временем делюсь с вами списком фильмов для 1 января 🎞🎄 Сохраняйте заранее, чтобы потом не искать ✔️ Первый день нового года создам для того, чтобы весь день валяться дома, есть и смотреть кино нон-стоп 🤩

Мой список :

Дневник Бриджит Джонс - такой он атмосферный, легкий, веселый и романтичный. Обожаю и буду пересматривать в 100й раз 🥰

Рождество на двоих - милый фильм с Эмилией Кларк

Привет семье - звездный состав актеров и классный сюжет

Пока ты спал - многие смотрели этот фильм еще в детстве. И он такой теплый и добрый, что почему бы не посмотреть еще раз?

Эта прекрасная жизнь - фильм 1946 года, но по-прежнему один из лучших, глубоких и интересных фильмов на Новый Год

Богатенький Риччи - если уж не Один Дома, то хоть один фильм с Маколеем Калкиным в этом списке должен был оказаться

Семьянин

Ноэль

Новая рождественская сказка - современная адаптация Диккенсовской «Рождественской песни»

Все части Гарри Поттера - разве можно не добавить его в этот список? Особенно первые две части ♥» - пишет Настя.

В сети тоже поддержали: «Шикарная🔥😍👏; Настюша -красотуша 😍 Интуиция, Реальная любовь,один дома; Красиво и сексуально?😍👏; Класс какое платье!! Где такое найти?)🔥; Это твоё лучшее фото❤️; Все части Гарри Поттера🔥 и Реальная любовь❤️; Шикарная😍; Ой не могу, шикарная!!!!😍».

Ранее Каменских в интервью заговорила о своем питании и вызвала удивление в сети. На фото певица предстала в экстравагантном платье с белыми прядями волос.

«Все, что мы едим, потом у нас на лице». В преддверии Нового года Настя Каменских рассказала, как совмещает диету с праздниками», - подписали фото авторы аккаунта. В комментариях артистку жестко раскритиковали за внешний вид.

Напомним, что Каменских впечатлила видом в полупрозрачном платье: "На Кардашьян похожа".

Как сообщала Politeka, Каменских заговорила о новогоднем сюрпризе Сердючки: «Ночь будет особенной».

Также Politeka писала, что Каменских в мини и ботфортах задала жару: "Хватило драйва".