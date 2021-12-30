Як пише Politeka.net, в Instagram Надя Дорофєєва опублікувала найяскравіші моменти року, що минає.
"Мій 2021, спасибі тобі
за натхнення і творчість
за пошуки і відкриття
за перемогу в @goloskrainy_official і над самою собою
за перший сольник
за авантюри і спонтанні пригоди
за нових людей
за кращу команду
за сміливість і експерименти
за розчарування
за класні книги
за те, що полюбила літо
за музику
за смачну їжу і смачну компанію
за новий колір волосся
за те, що стала ще сильнішою…
І найголовніше - спасибі, що @stromae повернувся!!!⠀
Загалом, спасибі і до побачення!
2022, приготуйся, я йду!",- підвела підсумки зірка.
У коментарях їй залишили масу приємних слів.
"Краща", "Які круті спогади", «любимо тебе, Надя», "неймовірні емоції", - пишуть користувачі Мережі.
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Нагадаємо, що Дорофєєва вразила українців російським хітом:"відразу трапилася любов".
Раніше Politeka писала, що Дорофєєва розповіла, що любить об'їдатися на Новий рік: "можна я скажу вам правду?".
А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва в корсеті з сіточкою засвітила красу: "продумано до дрібниць".