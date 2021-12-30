Відома українська співачка Надя Дорофєєва, яка є одним з членів журі в новому сезоні шоу "Голос країни", поділилася спогадами про рік, що минає.

Як пише Politeka.net, в Instagram Надя Дорофєєва опублікувала найяскравіші моменти року, що минає.

"Мій 2021, спасибі тобі

за натхнення і творчість

за пошуки і відкриття

за перемогу в @goloskrainy_official і над самою собою

за перший сольник

за авантюри і спонтанні пригоди

за нових людей

за кращу команду

за сміливість і експерименти

за розчарування

за класні книги

за те, що полюбила літо

за музику

за смачну їжу і смачну компанію

за новий колір волосся

за те, що стала ще сильнішою…

І найголовніше - спасибі, що @stromae повернувся!!!⠀

Загалом, спасибі і до побачення!

2022, приготуйся, я йду!",- підвела підсумки зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Краща", "Які круті спогади", «любимо тебе, Надя», "неймовірні емоції", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Дорофєєва вразила українців російським хітом:"відразу трапилася любов".

Раніше Politeka писала, що Дорофєєва розповіла, що любить об'їдатися на Новий рік: "можна я скажу вам правду?".

А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва в корсеті з сіточкою засвітила красу: "продумано до дрібниць".