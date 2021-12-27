Співачка Надя Дорофєєва, яка одружена з Володимиром Дантесом, показала чарівний образ для виступу з піснею "Я не твоя перша", яка є триб'ютом групи "Тату".

Як пише Politeka.net, Надя Дорофєєва є популярною вітчизняною співачкою. Зірка нещодавно переспівала пісню" Тату ""я не твоя перша". Mood-відео на Ютуб-платформі вже зібрало майже 3 мільйони переглядів. Надя виступила з цією піснею на" Світське життя " з Катею Осадчою, поділившись відповідним відео в Instagram.

На відео Дорофєєва приміряла образ ангела з великими білими крилами. Зірка виконувала дуже чуттєво пісню, вражаючи образом.

"З цією піснею у мене відразу трапилася любов. Я рада, що ви її відчули разом зі мною. Mood video вже подивилися майже 3 мільйони людей ,а пісня вже місяць в топ-чартах", - написала Надя під відео.

Фанати подивилися ролик більше 90 тисяч разів і написали коментарі:

"Дуже красиво", "магічно", "Надя, люблю", "мені у виконанні тату вона більше подобалася, люблю оригінал...", "це дуже гарний виступ і ще раз скажу пісня дуже класна і ніжна", "це просто мега".

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