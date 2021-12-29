Популярна українська співачка Надя Дорофєєва розповіла про свої улюблені страви на Новий Рік - зірка зізналася, що любить смачно поїсти в цю важливу ніч.

Надя Дорофєєва від природи дуже струнка, тому може дозволити собі будь-яку страву, не боячись набрати зайві кілограми, передає Politeka.net.

Зазначимо, співачка, разом з Олею Поляковою, Святославом Вакарчуком, і Потапом, стала тренером нового сезону шоу "Голос країни". У перервах між зйомками Надя Дорофєєва розповіла про свої улюблені страви на Новий Рік.

"Без якої улюбленої страви тренер "Голос країни -12" DOROFEEVA @nadyadorofeeva не може уявити новорічно-різдвяні свята? 🎄 ",- написали автори поста, опублікувавши відповідь на відео.

"Дуже багато є в новорічну ніч, можна Я скажу вам правду? Я обожнюю готувати "Крабовий салат", бутерброди з часником і сиром, і я обожнюю "Шубу" - ось такі у мене прості реально речі. Я пам'ятаю, що навіть, коли концерти були, я замовляла навіть десь на концертах, і просила, щоб це було в меню", - написала Надя Дорофєєва.

Пост швидко зібрав понад 3000 переглядів і трохи коментарів.

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