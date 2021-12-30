Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Надя Дорофеева опубликовала самые яркие моменты уходящего года.

«Мой 2021, спасибо тебе

за вдохновение и творчество

за поиски и открытия

за победу в @goloskrainy_official и над самой собой

за первый сольник

за авантюры и спонтанные приключения

за новых людей

за лучшую команду

за смелость и эксперименты

за разочарования

за классные книги

за то, что полюбила лето

за музыку

за вкусную еду и вкусную компанию

за новый цвет волос

за то, что стала еще сильнее…

И самое главное – спасибо, что @stromae вернулся!!!⠀

В общем, спасибо и пока!

2022, приготовься, я иду!», - подвела итоги звезда.

В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Лучшая», «Какие крутые воспоминания», «Любим тебя, Надя», «Невероятные эмоции», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Дорофеева впечатлила украинцев российским хитом: "Сразу случилась любовь".

Ранее Politeka писала, что Дорофеева рассказала, что любит объедаться на новый год: "Можно я скажу вам правду?".

А еще Politeka сообщала, что Дорофеева в корсете с сеточкой засветила красоту: "Продуманно до мелочей".