Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Надя Дорофеева опубликовала самые яркие моменты уходящего года.
«Мой 2021, спасибо тебе
за вдохновение и творчество
за поиски и открытия
за победу в @goloskrainy_official и над самой собой
за первый сольник
за авантюры и спонтанные приключения
за новых людей
за лучшую команду
за смелость и эксперименты
за разочарования
за классные книги
за то, что полюбила лето
за музыку
за вкусную еду и вкусную компанию
за новый цвет волос
за то, что стала еще сильнее…
И самое главное – спасибо, что @stromae вернулся!!!⠀
В общем, спасибо и пока!
2022, приготовься, я иду!», - подвела итоги звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«Лучшая», «Какие крутые воспоминания», «Любим тебя, Надя», «Невероятные эмоции», - пишут пользователи сети.
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Напомним, что Дорофеева впечатлила украинцев российским хитом: "Сразу случилась любовь".
Ранее Politeka писала, что Дорофеева рассказала, что любит объедаться на новый год: "Можно я скажу вам правду?".
А еще Politeka сообщала, что Дорофеева в корсете с сеточкой засветила красоту: "Продуманно до мелочей".