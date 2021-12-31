Як пише Politeka.net, відома на весь світ виконавиця 52-річна Дженніфер Лопес, яка нещодавно розповіла про плани на майбутнє разом з коханим Беном Аффлеком, нерідко вражає нарядами на заходах. Шанувальники вирішили згадати в кінці 2021 року, як виглядала зірка найяскравіше.
Своєрідною візитною карткою Лопес стали наряди з певними пікантними деталями. Це може бути фатин поверх тіла, сіточка з блискітками і ледь прикривають зайве великі камені, пишні наряди з глибокими декольте або короткі сукні з ледь помітними бретельками.
Причому Дженніфер подобається виглядати яскравіше інших з молодих років. Як видно в спеціальній добірці, рожевий колір артистка любить вже дуже давно і періодично з'являється в сукнях насиченого відтінку на червоних доріжках.
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На інших, свіжих кадрах, можна помітити, як проходили зйомки комедії, де Лопес зіграла головну роль. Для цього їй не довелося відмовлятися від музики, разом з Малумою вона також виконала кілька композицій спеціально в рамках сюжету фільму. У ролику видно, що у Лопес є багато різних сторін характеру і вона звикла до камер навіть коли просто ходить по майданчику.
"Яка благородна; навіть в халаті буде витончена; ааа я так пишаюся тобою !!! ily принцеса ♥ ️✨; і чому ще незаміжня?; Не можу дочекатися, поки вийде фільм ❤️; Моя королева; я люблю тебе❤️; чудово; Люблю тебе ❤ " - пишуть в мережі.
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