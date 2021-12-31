Переможниця "Холостяка" Ульянова Даша, яка розлучилася з Михайлюком майже відразу після проекту, зараз активно займається собою і навіть стала популярним блогером.

Як повідомляє Politeka.net, Даша Ульянова вирішила зустріти Новий рік в Україні, тому вирушила на жаркий відпочинок в Монако. З ким туди поїхала, дівчина не розповідає, проте раніше вона вже говорила, що у неї є обранець.

Перед самим святом Даша традиційно вирішила підвести підсумки року і написала в Instagram про свої найкращі пам'ятні моменти. Також вона супроводила пости своїми фото і відео в якості прикладів.

Згадала вона і про те, як схудла за цей час, як багато тренувалася і як їй подобається пробувати свої сили в ролі телеведучої на музичному телеканалі.

"Дуже спортивний був рік, я пихкала реально весь рік, щоб виточити себе. Боже, я була така дрища, а постійно скаржилася, що повна. Ну а потім понеслася: проби, контракти, тракти. Ноги теж не витримували танцювати до п'ятої ранку», - пише Ульянова.

Раніше Даша поділилася милим фото зі своєї подорожі в Монако.

На новій фотографії Даша відображена в красивій локації серед зелені і цікавої архітектури. На прогулянку вона вийшла в стильному образі-на ній коротке сіру сукню, подовжений піджак і яскравий хустку, а на ногах модні чорні ботфорти на шпильках.

У підписі до публікації Ульянова написала: "Хочу задарити вас перед святами. Тим більше, поїздка в Монако-прекрасний привід. Привезу подарунки одному з вас".

Нагадавши, Переможниця "Холостяка" Ульянова, яка мріє стати новою "Холостячкою", шикує в Монако:"Лухарі стайл".

Як повідомляла Politeka, Ульянова з "Холостяка", ставши ведучою і заговоривши українською, здивувала визнанням:"справжній виклик".

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