Победительница шоу «Холостяк» с Максом Михайлюком Даша Ульянова поделилась восторгами из Монако, куда уехала из Украины под конец года.

Как пишет Politeka.net, бывшая гимнастка, а ныне блогерша и ведущая, поделилась новыми кадрами на своей странице в Инстаграм.

На них Даша показала, что проводит последние дни 2021 года в шикарном Монако.

«Этот год был щедр на флажки новых стран в мою travel-копилку. И очень приятно завершать его в таком культовом месте - Княжестве Монако. Первая эмоция, увидев страну - невероятный восторг. Здесь все пропитано роскошью, люксом и лухари стайл лайфом», - похвасталась в своем посте Ульянова.

Она поделилась снимками, на которых позировала на балконе своего номера в одном халате и с чашечкой кофе в руках. На заднем фоне можно было рассмотреть роскошные виды карликового государства.

«Безумно счастлива и благодарна Вселенной за возможность стать частью прекрасного, побывать в месте, куда ежегодно съезжаются знаменитости, где проходит «Формула-1» и все пропитано атмосферой веселья и казино», - добавила Ульянова.

Отметим, что в свое время отношения Даши с «холостяком» Михайлюком не сложились, а недавно девушка заявила, что сама готова стать «холостячкой» в новом сезоне популярного шоу.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова нацелилась на "Холостячку", как она сегодня выглядит.

Как сообщала Politeka, Ульянова из "Холостяка", став ведущей и заговорив на украинском, удивила признанием.

Также Politeka писала, что на победительницу "Холостяка" Ульянову обрушилась череда неприятностей.