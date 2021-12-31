Победительница "Холостяка" Ульянова Даша, которая рассталась с Михайлюком почти сразу после проекта, сейчас активно занимается собой и даже стала популярным блогером.

Как сообщает Politeka.net, Даша Ульянова решила встретить Новый годне в Украине, поэтому отправилась на жаркий отдых в Монако. С кем туда поехала, девушка не рассказывает, однако ранее она уже говорила, что у нее есть избранник.

Перед самим праздником Даша традиционно решила подвести итоги года и написала в Инстаграм о своих лучших памятных моментах. Также она сопроводила посты своими фото и видео в качестве примеров.

Вспомнила она и о том, как похудела за это время, как много тренировалась и как ей нравится пробовать свои силы в роли телеведущей на музыкальном телеканале.

«Очень спортивный был год, я пыхтела реально весь год, чтобы выточить себя. Боже, я была такая дрыща, а постоянно жаловалась, что полная. Ну а потом понеслась: пробы, контракты, тракты. Ноги тоже не выдерживали танцевать до пяти утра», - пишет Ульянова.

Ранее Даша поделилась милым фото со своего путешествия в Монако.

На новой фотографии Даша запечатлена в красивой локации среди зелени и интересной архитектуры. На прогулку она вышла в стильном образе – на ней короткое серое платье, удлиненный пиджак и яркий платок, а на ногах модные черные ботфорты на шпильках.

В подписи к публикации Ульянова написала: "Хочу задарить вас перед праздниками. Тем более, поездка в Монако – прекрасный повод. Привезу подарки одному из вас".

Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова, мечтающая стать новой "Холостячкой", шикует в Монако: "Лухари стайл".

Как сообщала Politeka, Ульянова из "Холостяка", став ведущей и заговорив на украинском, удивила признанием: "Настоящий вызов".

Также Politeka писала, что На победительницу "Холостяка" Ульянову обрушилась череда неприятностей: "За последнюю неделю…".