Тіна Кароль, Олег Винник, Вєрка Сердючка з мамою та інші зірки звернулися до українців напередодні виходу спеціального новорічного випуску шоу «Маска».

Як пише Politeka.net, відповідне відео з'явилося на сторінці проекту в Instagram.

Зовсім недавно глядачі побачили фінал другого сезону шоу "Маска", в якому переміг співак Melovin, який виступав в образі ошатної жирафи. Однак, на цьому шоу не прощається з глядачами: 31 грудня в ефір вийде спеціальний, новорічний випуск "Маски".

Особливою гостею в ньому буде Тіна Кароль. На новому відео зірки в ефектних нарядах звернулися до українців.

"Дорогі українці! Хочу зустріти з вами Новий Рік. Ми приготували вам по-справжньому зіркові подарунки. Там буде таке! Несподіванки, сюрпризи! Запрошую вас дивитися разом з нами на каналі "Україна" шоу новорічна "Маска!", - вимовляють по черзі Вєрка Сердючка з мамою і Настей Каменських, Кароль, Олег Винник, Оля Полякова і Дзідзьо.

"Ми так довго чекали цього! Багато сюрпризів, загадки і вибухові емоції", - йдеться в описі.

Українці тут же відреагували на публікацію.

"Чекаємо з великим задоволенням", "Вау", "вогонь", "відчуваю буде вогненно", "чекаю дует Полякової і Винника!", "З наступаючим Новим Роком!!!! Здоров'я, любові успіхів, щастя і всього кращого в новому році", - пишуть люди.

Нагадаємо, Тіна Кароль змусила себе чекати, з'явившись у вечірній сукні.

Як повідомляла Politeka, ведучий "Маски" Володимир Остапчук В колготках схвилював українок.

Також Politeka писала, що Каменських розповіла про новорічний сюрприз Вєрки Сердючки з "мамою".