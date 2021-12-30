Тина Кароль принимает участие в разных съемках, и в этот раз решила рассказать, где на нее можно посмотреть, сообщает Politeka.net. Звезда приготовила сюрпризы в честь нового года.
Так, певицу можно увидеть 31 декабря на новогоднем концерте "Квартал 95" и на шоу "Маска" в специальном выпуске.
Об этом Тина Кароль сообщила в своем Инстаграм, подкрепив снимками, на которых она позировала в вечернем платье, подчеркнувшем ее фигуру.
"Радости духа, ясности ума и куража вам в эти праздничные дни!", - написала певица.
Ани Лорак сменила прическу и удивила появлением в платье с одними блестками: "Какой-то избыток эпатажа"
В Кабмине проговорились, что будет с тотальным локдауном в Украине: "Вакцинанция позволила..."
19-летний победитель "Голосу країни" Сасанчин отвез жену в роддом и разнервничался: "Это нереально..."
В клубе Одессы расстреляли людей, съехалось много полиции: кадры с места
Бросивший Огневич Андрей Задворный показал, с кем теперь проводит вечера: "Кайфуем вместе"
За полчаса публикация собрала почти 10 тысяч лайков и много комментариев.
"С наступающим Новым годом ❤❤❤🎉🎉🎉", "Ничего себе, 2 дня подряд!! Ждём! С наступающим ❤️ Удивления и вдохновения в каждом моменте 🎁", "Желаю вам выйти замуж и ещё детей побольше ❤️❤️❤️вы красотка 👏", "Хозяюшка ну как же ты все успеваешь?😮💙 Я жду тебя дома 💙", "Шикарная😍 Можно миллион раз влюбиться 🔥", " Лучшая наша 🥺🥺🥺 уже очень соскучились ждём очень очень ❤️" - написали пользователи Сети.
Напомним, что Тина Кароль довела до мурашек, похваставшись своим талантом
Как сообщала Politeka, Тина Кароль, у которой нет друзей, сделала душещипательное признание
Также Politeka писала, Тину Кароль неожиданно застали в объятиях женатого Горбунова