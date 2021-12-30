Украинская певица Тина Кароль решила порадовать своим творчеством на новый год - об этом она сообщила, представ в красивом вечернем платье.

Тина Кароль принимает участие в разных съемках, и в этот раз решила рассказать, где на нее можно посмотреть, сообщает Politeka.net. Звезда приготовила сюрпризы в честь нового года.

Так, певицу можно увидеть 31 декабря на новогоднем концерте "Квартал 95" и на шоу "Маска" в специальном выпуске.

Об этом Тина Кароль сообщила в своем Инстаграм, подкрепив снимками, на которых она позировала в вечернем платье, подчеркнувшем ее фигуру.

"Радости духа, ясности ума и куража вам в эти праздничные дни!", - написала певица.

За полчаса публикация собрала почти 10 тысяч лайков и много комментариев.

"С наступающим Новым годом ❤❤❤🎉🎉🎉", "Ничего себе, 2 дня подряд!! Ждём! С наступающим ❤️ Удивления и вдохновения в каждом моменте 🎁", "Желаю вам выйти замуж и ещё детей побольше ❤️❤️❤️вы красотка 👏", "Хозяюшка ну как же ты все успеваешь?😮💙 Я жду тебя дома 💙", "Шикарная😍 Можно миллион раз влюбиться 🔥", " Лучшая наша 🥺🥺🥺 уже очень соскучились ждём очень очень ❤️" - написали пользователи Сети.

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