Тина Кароль, Олег Винник, Верка Сердючка с мамой и другие звезды обратились к украинцам в преддверии выхода специального новогоднего выпуска шоу «Маска».

Как пишет Politeka.net, соответствующее видео появилось на странице проекта в Инстаграм.

Совсем недавно зрители увидели финал второго сезона шоу «Маска», в котором победил певец Melovin, выступавший в образе нарядной Жирафы. Однако, на этом шоу не прощается со зрителями: 31 декабря в эфир выйдет специальный, новогодний выпуск «Маски».

Особой гостьей в нем будет Тина Кароль. На новом видео звезды в эффектных нарядах обратились к украинцам.

«Дорогие украинцы! Хочу встретить с вами Новый год. Мы приготовили вам по-настоящему звездные подарки. Там будет такое! Неожиданности, сюрпризы! Приглашаю вас смотреть вместе с нами на канале «Украина» шоу новогодняя «Маска!», - произносят по очереди Верка Сердючка с мамой и Настей Каменских, Кароль, Олег Винник, Оля Полякова и Дзидзьо.

«Мы так долго ждали этого! Много сюрпризов, загадки и взрывные эмоции», - говорится в описании.

Украинцы тут же отреагировали на публикацию.

«Ждём с большим удовольствием», «Вау», «огонь», «Чувствую будет огненно», «Жду дуэт Поляковой и Винника!», «С наступающим Новым Годом!!!! Здоровья, любви успехов, счастья и всего лучшего в новом году», - пишут люди.

Напомним, Тина Кароль заставила себя ждать, появившись в вечернем платье.

Как сообщала Politeka, ведущий «Маски» Владимир Остапчук в колготках взволновал украинок.

Также Politeka писала, что Каменских рассказала о новогоднем сюрпризе Верки Сердючки с "мамой".