Українська актриса Анна Кошмал, яка грає роль Жені Ковальової в серіалі "Свати", вразила виглядом у весільній сукні і білосніжній фаті.

Як пише Politeka.net, в Instagram Анна Кошмал опублікувала архівне фото, зроблене під час зйомок серіалу «Свати». Як відомо, на телеекрани нарешті вийшов довгоочікуваний останній сезон серіалу, про який мріяли шанувальники. У ньому героїня Кошмал виходить заміж.

"Селфі майже 5-річної давності...(4,5) Ну ось і остання серія, дуже особлива для мене", - підписала фото актриса.

В коментарях Анні Кошмал залишили масу компліментів. Також шанувальники розхвалили новий сезон серіалу.

"Так довго чекали новий сезон, а він, не встигнувши початися, вже закінчується", «Виходь за мене», «як шкода, що сьогодні вся епоха серіалу Свати закінчується, це був шедевр», «Ну і як тепер жити без сватів далі», «така зворушлива серія вийшла, а в кінці сльоза виступила. Неначе епоха пішла", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Анна Кошмал засвітилася в обнімку з Войтенко: "світлий і палаючий".

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