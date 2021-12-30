Як пише Politeka.net, в Instagram Анна Кошмал опублікувала архівне фото, зроблене під час зйомок серіалу «Свати». Як відомо, на телеекрани нарешті вийшов довгоочікуваний останній сезон серіалу, про який мріяли шанувальники. У ньому героїня Кошмал виходить заміж.
"Селфі майже 5-річної давності...(4,5) Ну ось і остання серія, дуже особлива для мене", - підписала фото актриса.
В коментарях Анні Кошмал залишили масу компліментів. Також шанувальники розхвалили новий сезон серіалу.
"Так довго чекали новий сезон, а він, не встигнувши початися, вже закінчується", «Виходь за мене», «як шкода, що сьогодні вся епоха серіалу Свати закінчується, це був шедевр», «Ну і як тепер жити без сватів далі», «така зворушлива серія вийшла, а в кінці сльоза виступила. Неначе епоха пішла", - пишуть користувачі Мережі.
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