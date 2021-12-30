Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Вікторія Смеюха, яка 15 років виступала у складі групи "НеАнгели", а тепер почала сольну кар'єру, порадувала шанувальників теплим сімейним фото. Кадр артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram і залишила миле послання.
На фотографії можна побачити саму Вика у короткій чорній сукні з пухнастою оборкою, і її рідних – маму, сестру і племінницю. Всі вони виглядають дуже святково і красиво. Можна помітити, що співачка дуже схожа на свою моложаву маму.
У підписі до публікації Смеюха написала: "Три покоління моєї сім'ї і чим ми згуртованіше, дружніше і міцніше, тим морально спокійніше. Тому, будь ласка, любите своїх близьких, прямо сьогодні! Особливо в хвилини, коли повсюдна суєта поглинає всю увагу, рідні служать нам нагадуванням про важливі пріоритети. А які Символи щастя ви б вибрали для себе?".
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Нагадаємо, Смеюха з "НеАнгелів" підкреслила ефектну фігуру сукнею в горошок: "Так тримати".
Як повідомляла Politeka, Екс-"НеАнгел" Смеюха в сміливій сукні і з качалкою в руках показала, яка вона господиня: "Я люблю готувати".
Також Politeka писала, що Смеюха після скандалу з Камінською несподівано з'явилася з Білик: "З приголомшливою моєю музою".